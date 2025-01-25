“تحررنا خاوة كما قال السنوار”.. أسرى محررون يشيدون بالمقاومة الفلسطينية وصمود غزة (فيديو)

وجَّه عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين في الدفعة الثانية ضمن صفقة التبادل، التحية لأهل قطاع غزة وللمقاومة، الذين ضحوا من أجل تحريرهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأسير المحرر محمود بشارات للجزيرة مباشر إنه كان محكومًا عليه بالسجن 23 عامًا، قضى منها 9 سنوات.

وأضاف بشارات “كل التحية لأهل غزة، ونرفع لهم القبعات وعاجزون عن شكرهم. أهل النخوة والشرف والكرامة، وهم شمعة هذه الأمة. الله يرحم شهداءهم، ويشفي جرحاهم”.

وأعرب الأسير المحرر إبراهيم عابدة -المحكوم عليه بالسجن المؤبد قضى منها 22 عامًا- عن شكره لغزة ومقاومتها، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك أسرى يعانون أوضاعًا سيئة داخل سجون الاحتلال.

وقال الأسير المحرر إبراهيم عويسات، المحكوم عليه بالسجن 14 عامًا قضى منها 9 أعوام “بعد الجوع والمرض والسنين الطوال بنشكر الله ثم مقاومتنا التي أخرجتنا من السجن، وخاوة (بالقوة) زي ما قال شهيدنا يحيى السنوار“.

وأضاف عويسات “الله يرحم كل شهداء غزة الذين ضحوا من أجل المسجد الأقصى ومن أجل الأسرى”.

وشاركهم الرأي الأسير المحرر سعيد هرماس، المحكوم عليه بالسجن 14 عامًا قضى منها 9 أعوام، مؤكدًا أنهم خرجوا من قهر سجون الاحتلال بفضل شعب غزة وشهدائها.

وفي وقت سابق السبت، أفرجت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن 4 مجندات إسرائيليات سلّمتهن إلى الصليب الأحمر الذي سلّمهن بدوره إلى الجانب الإسرائيلي، ضمن الدفعة الثانية للمرحلة الأولى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

ومقابل كل مجندة إسرائيلية، يتم تبادل 50 أسيرًا فلسطينيًّا بينهم 30 من أصحاب المؤبدات و20 من ذوي الأحكام العالية.

وإجمالًا، تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف فلسطيني في سجونها، وتقدّر وجود 96 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة.

وتضمَّن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي بدأ سريانه في 19 من يناير/كانون الثاني الجاري، صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل أعداد من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يومًا، تنص البنود على الإفراج تدريجيًّا عن 33 إسرائيليًّا محتجزًا في غزة سواء الأحياء أو جثث الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدَّر بين 1700 و2000.