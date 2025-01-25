شاهد: القسام تفرج عن 4 مجندات أسيرات إسرائيليات في الدفعة الثانية من صفقة التبادل

أفرجت المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن 4 مجندات أسيرات إسرائيليات في عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غز.

والمجندات الأربع هن كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ، بحسب القائمة التي نشرتها كتائب القسام أمس الجمعة.

وأظهرت مشاهد بثتها الجزيرة مباشر انتشار عشرات الجنود من مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس في ميدان فلسطين، أثناء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع، في وجود سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي في الميدان لتسلم المفرج عنهن.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتمال الاستعدادات لاستقبال الأسيرات المفرج عنهن، وقال إن مروحيات سلاح الجو جاهزة لعملية نقل المفرج عنهن إلى إسرائيل.

وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسماء 4 مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن ضمن هذه الدفعة، وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تسلم من الوسطاء قائمة المجندات.

الأسرى الفلسطينيون

في المقابل، بدأت الاستعدادات في السجون الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المشمولين في الدفعة الثانية، وتتضمن القائمة التي حصلت عليها الجزيرة مباشر 200 أسيرًا فلسطينيًا، يتوزعون بين (121 أسيرًا من أصحاب أحكام السجن المؤبد، و79 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية، حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في صفقة طوفان الأقصى.

كانت الدفعة الأولى من عمليات التبادل، التي جرت بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار في غزة، شملت 3 أسيرات إسرائيليات و90 أسيرا فلسطينيا (69 امرأة و21 طفلا، من بينهم 76 من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية).

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق -المكون من 3 مراحل- 42 يوما يتم خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني.