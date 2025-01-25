المكسيك ترفض استقبال طائرة تحمل مهاجرين قررت أمريكا ترحيلهم

قال مسؤول أمريكي وآخر مكسيكي إن المكسيك رفضت طلبًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح لطائرة عسكرية أمريكية تقل مهاجرين، تقرر ترحيلهم من البلاد، بالهبوط على أراضيها.

وتوجهت طائرتان عسكريتان أمريكيتان تحمل كل منهما نحو 80 مهاجرا إلى جواتيمالا، أمس الجمعة، لكن الحكومة لم تتمكن من المضي قدما في الرحلة الثالثة التي كانت مقررة إلى المكسيك بعد رفض استقبال تلك الطائرة.

وأعلنت إدارة ترامب، الأسبوع الماضي، أنها أعادت إطلاق البرنامج المعروف باسم “ابق في المكسيك” الذي يجبر طالبي اللجوء غير المكسيكيين على الانتظار في المكسيك لحين البت في قضاياهم في الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، يوم الأربعاء، إن مثل هذه الخطوة تتطلب موافقة الدولة التي تستقبل طالبي اللجوء، وإن المكسيك لم تفعل ذلك.

ويبلغ طول الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة 3100 كيلو متر، وتشير تقديرات إلى أن 6 ملايين مكسيكي يعيشون بلا أوراق ثبوتية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 12 مليون مكسيكي مقيمين بشكل قانوني.

توقيف 538 مهاجرا في يوم واحد

وأعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن السلطات الأمريكية أوقفت في يوم واحد 538 مهاجرًا غير نظامي لا يحملون أي وثائق قانونية.

وذكر البيت الأبيض أن هذه الإجراءات تعد لمحة صغيرة عن الخطوات التي ستتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتأمين حدود البلاد.

ومنحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوكالات الفيدرالية سلطة واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين من البلاد عقب أوامر ترامب بإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وأغلقت السلطات الأمريكية معبر مدينة إل باسو بولاية تكساس الحدودي مع المكسيك، عقب حفل تنصيب الرئيس ترامب، الاثنين.

كما أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إلغاء تطبيق “CBP One” الذي كان يتيح للمهاجرين دخول البلاد بطرائق قانونية.

ووصف ترامب في خطابه خلال حفل التنصيب المهاجرين غير النظاميين بـالمجرمين، وأعلن أنه سيرسل قوات عسكرية إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لتعزيز الأمن.