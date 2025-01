بالصوت المرجح.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين هيغسيث وزيرا للدفاع

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، بفارق ضئيل على تعيين بيت هيغسيث وزيرًا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب، رغم معارضة المعسكر الديمقراطي و3 أعضاء جمهوريين في المجلس.

ورغم أن الحزب الجمهوري يتمتع بالأغلبية في مجلس الشيوخ (53 مقعدًا من أصل 100)، إلا أن هيغسيث لم يحصل إلا على 50 صوتًا فقط، ولم يتم الحسم لصالحه إلا بعد تدخّل نائب الرئيس الجديد جي دي فانس لكي يكسر بتصويته الحاسم نسبة الأصوات المتعادلة التي بلغت 50 مقابل 50.

بدأت الجلسات مع هيغسيث بمثوله أمام لجنة القوات المسلحة، وقال لأعضاء مجلس الشيوخ إن مهمته الرئيسة ستكون “إعادة ثقافة المحارب” إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وفور تسميته، أكد هيغسيث أنه يُريد إصلاح وزارة الدفاع جذريًا مشيرًا إلى وجود تماد كبير في ثقافة “ووك (woke)”، أي اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز، من خلال إقالة بعض “الجنرالات”، وإعادة فرض حظر انخراط المتحولين جنسيا في صفوف الجيش.

وأكد أمام اللجنة أن ترامب “يريد أن يُركز البنتاغون تمامًا على القتال والجدارة والمبادئ والجهوزية. هذا كل ما في الأمر. هذه وظيفتي”.

تعرض هيغسيث لهجوم من نواب الحزب الديمقراطي، وقال السناتور جاك ريد “سيد هيغسيث، لا أعتقد أنك مؤهل للنهوض بأعباء المنصب الضخمة”.

وأشار جاك ريد إلى ما أسماه المعلومات “المثيرة للقلق” حول هيغسيث، وذكر منها “الازدراء بقوانين الحرب وسوء الإدارة المالية والتصريحات العنصرية والجنسية تجاه الرجال والنساء في الخدمة وإدمان الكحول والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي وغيرها من القضايا المقلقة”.

وقالت النائبة الديمقراطية إليزابيث وارن “أخبر أحد زملائك بأنك كنت جدّ مخمور خلال حدث في حانة بحيث غنّيت “اقتلوا كلّ المسلمين”.

BREAKING: Pete Hegseth is narrowly confirmed as President Donald Trump’s defense secretary, with Vice President JD Vance casting the tiebreaking vote. https://t.co/xzBsihDG3p

— The Associated Press (@AP) January 25, 2025