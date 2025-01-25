باللغة العربية.. الأسيرات الإسرائيليات يوجهن الشكر لكتائب القسام على حسن المعاملة (فيديو)

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يوثق عملية تسليم أربع أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي، في وقت سابق اليوم السبت.

ويُظهر المقطع تسليم الأسيرات قرارات الإفراج عنهن وهدايا تذكارية، ثم مشاهد من الرحلة إلى ميدان فلسطين، حيث تم تسليمهن.

وخلال الرحلة، وجهت الأسيرات الأربع الشكر لكتائب القسام على المعاملة الحسنة خلال فترة الأسر وحمايتهن خلال قصف الجيش الإسرائيلي.

كما يُظهر المقطع موكب مقاتلي القسام الذي كانت به الأسيرات وهو يخترق الحشود إلى مكان التسليم، ثم عملية تسليم وتسلُّم الأسيرات مع منظمة الصليب الأحمر.

وأفرجت كتائب القسام، في وقت سابق اليوم السبت، عن 4 مجندات إسرائيليات، بينما أفرجت إسرائيل عن 200 أسير فلسطيني في إطار الدفعة الثانية ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.