بعد سيطرة الجيش السوداني عليها.. مشاهد توثق الدمار في مصفاة الخرطوم للبترول (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر حجم الدمار بمصفاة الخرطوم للبترول بمنطقة الجيلي شمالي العاصمة، بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني السيطرة عليها.

وأظهرت المشاهد تصاعد أعمدة الدخان بكثافة من مصفاة الخرطوم لتكرير النفط لليوم الثالث على التوالي بعد تفجيرها.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الجيش تمكن صباح اليوم من السيطرة على مصفاة الخرطوم، بعد معارك محتدمة على مدار الأيام الماضية.

وأكد المراسل أهمية المصفاة لأنها تغذي كل ولايات السودان بالوقود.

وصباح اليوم، نشر الجيش السوداني مقطع فيديو يُظهر لحظة إعلان سيطرته على مصفاة الخرطوم من داخل غرفة القيادة والسيطرة.

وأظهر الفيديو فرحة الجنود والتقاءهم مع الأسرى الذين كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع في مصفاة الخرطوم.

اتهامات متبادلة

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات، أول أمس الخميس، بشأن المسؤولية عن إحراق مصفاة الخرطوم. وقال الجيش إن قوات الدعم السريع أحرقت المصفاة “في محاولة يائسة لتدمير بنيات البلاد بعد فشلها في تحقيق أهدافها بالاستيلاء على مقدَّرات السودان”.

في المقابل، وجهت قوات الدعم السريع اتهامات مشابهة إلى الجيش السوداني بشأن تدمير مصفاة الخرطوم، وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، في تغريدة على منصة إكس “الجيش السوداني قصف مصفاة الخرطوم لتكرير البترول بمنطقة الجيلي شمال مدينة الخرطوم بحري”، وأضاف “هذا السلوك يهدف إلى تدمير البنى التحتية والمرافق بالسودان”.

وتُعَد هذه المصفاة أكبر محطة لتكرير النفط في البلاد، وأنشئت في تسعينيات القرن الماضي، وتقع شمال مدينة بحري، وتسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ اندلاع القتال في منتصف إبريل/نيسان 2023.

ومنذ ذلك التاريخ، يخوض الجيش والدعم السريع حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدَّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.