حماس: مشهد تسليم الأسيرات الإسرائيليات له دلالات استراتيجية

رأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مشاهد الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات الأربع اليوم من قلب غزة، تمثل “بطولة ونموذجًا للكبرياء”، مطالبة الاحتلال بالالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حماس، في بيان اليوم السبت، إن مشاهد وتفاصيل تسليم المقاومة للأسيرات المجندات الأربع اليوم “تحكي إبداع مقاومة، وتروي قصة بطولة، وترسّخ نموذج عزة وكبرياء”.

وأضاف القانوع “هذه المشاهد تبعث برسائل عميقة ذات دلالات استراتيجية لحكومة الاحتلال الفاشية وجيشها المجرم وداعميهم في عدوانهم ضد شعبنا، عليهم أن يلتقطوها، ليقفوا عند حقيقة شعبنا العظيم ومقاومتنا الباسلة”.

وأشار القانوع إلى أن مشاهد احتشاد الجماهير لحظة تسليم الأسيرات الإسرائيليات، تعكس “التلاحم الشعبي” مع المقاومة واحتضانها على امتداد 471 يومًا، وفقًا للبيان.

وأكد القانوع أن حماس تنتظر انسحاب جيش الاحتلال وفق بنود الاتفاق، وبدء عودة النازحين إلى أراضيهم وبيوتهم شمال قطاع غزة.

أربيل يهود

وحسب الاتفاق، من المقرر السماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع بعد تسليم الدفعة الثانية من الأسيرات التي تمّت صباح اليوم، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول خرق الاتفاق.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان اليوم السبت “استقبلت إسرائيل اليوم أربع جنديات، وفي المقابل ستطلق سراح السجناء الأمنيين وفقًا للمحدد. وبموجب الاتفاق، لن تسمح إسرائيل بمرور سكان غزة إلى شمال القطاع، حتى الإفراج عن أربيل يهود، التي كان من المفترض إطلاق سراحها اليوم”.

من جانبها، ذكرت حماس أنها أبلغت الوسطاء بشأن الأسيرة الإسرائيلية، وقال مصدر قيادي في حماس للجزيرة “أبلغنا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل”.