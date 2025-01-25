سرايا القدس توثق مشاركتها في تسليم الدفعة الثانية من الأسيرات الإسرائيليات (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو لمشاركة مقاتليها في تسليم مجندات إسرائيليات أسيرات إلى الصليب الأحمر الدولي، في وقت سابق اليوم السبت.

وسلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المجندات الأربع في إطار الدفعة الثانية ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، في حين أفرجت إسرائيل عن 200 أسير فلسطيني من سجونها.

وصعدت المجندات الأسيرات فوق منصة في ساحة فلسطين بمدينة غزة أمام آلاف الفلسطينيين، وسط انتشار مكثف لمقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس.

وقبل أسبوع، سلّمت المقاومة الفلسطينية 3 أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في الدفعة الأولى ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.