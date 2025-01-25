سوريا.. حملة أمنية كبيرة بريف اللاذقية لملاحقة عناصر النظام المخلوع (فيديو)

أطلقت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم السبت، حملة أمنية كبيرة بريف اللاذقية لملاحقة عناصر النظام المخلوع بشار الأسد.

تأتي الحملة استمرارا لجهود إدارة العمليات العسكرية بحثا عن فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد أيام من بداية عملية أخرى في اللاذقية.

وتهدف الحملات إلى مصادرة مستودعات ذخيرة مخبأة، أو المتهمين بارتكاب جرائم ضد السوريين، بالإضافة لاعتقال عدد من فلول نظام الأسد، ممن رفضوا تسليم سلاحهم وتسوية أوضاعهم خلال المهلة التي منحتها إدارة العمليات العسكرية.

حظر التجوال

وذكر تلفزيون سوريا، أمس الجمعة، أن إدارة الأمن العام فرضت حظر التجوال في مدينة جبلة بالساحل السوري من الساعة الـ11 ليلًا حتى الصباح، وذلك بعد أن تصدت لهجوم من عناصر النظام السابق.

وكانت القوات التابعة للإدارة الجديدة في سوريا نفذت حملات أمنية عدة في مناطق بالساحل السوري، بعد حوادث مسلحة كان أخطرها كمين قُتل فيه 14 من هذه القوات في ريف طرطوس.

وخلال هذه العمليات قتلت القوات عددا من المسلحين الموالين للنظام السابق بينهم شجاع العلي المسؤول عن مجزرة الحولة في ريف حمص، واعتقلت آخرين من أبرزهم محمد كنجو الذي يطلق عليه سفاح (سجن) صيدنايا.