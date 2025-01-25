شهيد ومصابون.. لحظة إطلاق الاحتلال الرصاص على فلسطينيين بشارع صلاح الدين في غزة (فيديو)

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف من جيش الاحتلال الإسرائيلي للنازحين على شارع صلاح الدين بمحور نتساريم.

وأطلق الاحتلال الرصاص بشكل مفاجئ على النازحين خلال جولة للجزيرة مباشر في المنطقة.

وأظهرت المشاهد لحظة إطلاق الرصاص أثناء اللقاء مع أحد النازحين، ما أدى حالة هلع ومحاولة النازحين الاحتماء خلف السيارات.

وقامت قوات الاحتلال باستهداف النازحين رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

ووثقت مشاهد متداولة صباح اليوم، حركة آليات الاحتلال بجانب وادي غزة الموجود علي شارع صلاح الدين.

وانتقدت حركة حماس تلكؤ الاحتلال في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال.

وحسب الاتفاق، فإنه من المقرر السماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع بعد تسليم الدفعة الثانية من الأسيرات والتي تمت صباح اليوم، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول خرق الاتفاق.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان اليوم السبت “استقبلت إسرائيل اليوم أربع جنديات، وفي المقابل ستطلق سراح السجناء الأمنيين وفقًا للمحدد، وبموجب الاتفاق لن تسمح إسرائيل بمرور سكان غزة إلى شمال قطاع غزة، حتى يتم الإفراج عن أربيل يهود، الذي كان من المفترض أن يطلق سراحها اليوم”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن “موقف إسرائيل أنه كلما تم إطلاق سراح أربيل يهود بشكل أسرع سيبدأ انسحاب القوات من محور نتساريم بوتيرة أسرع”.

من جانبها، قالت (حماس) إنها أبلغت الوسطاء بشأن، الأسيرة الإسرائيلية، وقال مصدر قيادي في (حماس) للجزيرة “أبلغنا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل”.