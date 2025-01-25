طائرات القسام المسيرة تلقي الحلوى على الفلسطينيين في غزة (فيديو)

في مشهد غير مسبوق في قطاع غزة، ألقت طائرة مسيّرة تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الورود والحلوى على المواطنين المحتشدين في ساحة فلسطين وسط مدينة غزة خلال عملية تسليم 4 مجندات أسيرات إسرائيليات، اليوم السبت.

وأظهر مقطع مصور الطائرة المسيّرة وهي تحلق في أجواء القطاع وتلقي الحلوى على المحتشدين في مشهد يظهر سيطرة المقاومة على الأوضاع في غزة سواء في الجو أو الأرض في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأفرجت المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن 4 مجندات أسيرات إسرائيليات في عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

والمجندات الأربع هن كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ، بحسب القائمة التي نشرتها كتائب القسام، أمس الجمعة.

وأظهرت مشاهد بثتها الجزيرة مباشر انتشار عشرات الجنود من مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس في ميدان فلسطين، أثناء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع، في وجود سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي في الميدان لتسلّم المفرج عنهن.