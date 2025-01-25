انتشار أفراد المقاومة في ميدان فلسطين في غزة (فيديو)

ظهر مقاتلو المقاومة الفلسطينية بشكل مفاجئ وبأعداد كبيرة في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، وسط حضور شعبي كبير، وذلك قبل بدء تسليم 4 أسيرات إسرائيليات محتجزات لدى المقاومة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يأتي هذا في ظل الاستعدادات في قطاع غزة لتبادل الدفعة الثانية من الأسرى في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أمس الجمعة، عن أسماء الأسيرات الإسرائيليات الأربع، وهن من المجندات، المقرر الإفراج عنهن اليوم السبت.

وانتشرت عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعناصر من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في ميدان فلسطين.

وأفاد مراسل الجزيرة أن ميدان فلسطين في مدينة غزة سيشهد عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع.