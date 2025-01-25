قبل الإفراج عنه اليوم.. إسرائيل تعتقل نجل وشقيق أسير فلسطيني (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية نجل وشقيق الأسير الفلسطيني سائد الفايد من حي كفر سابا بمدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وسائد الفايد هو أحد الأسرى المزمع الإفراج عنهم، اليوم السبت، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ونشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة (حماس)، اليوم السبت، قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني مقرر أن تفرج إسرائيل عنهم اليوم، منهم 121 محكوما بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية.

وأظهرت القائمة أن 70 أسيرا فلسطينيا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم سيتم إبعادهم خارج فلسطين، دون ذكر الدولة المستضيفة لهم.

وبحسب القائمة، فإن 137 أسيرا فلسطينيا من إجمالي الأسرى ينتمون إلى حركة (حماس)، بينما ينتمي 26 منهم لحركة (فتح)، و29 لحركة الجهاد الإسلامي.

بينما ينتمي 3 أسرى من إجمالي العدد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وواحد للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في حين يُفرج عن 4 فلسطينيين لا ينتمون لأي فصيل.

ومن أبرز المشمولين بالقائمة الأسير محمد الطوس، من بلدة الجبعة ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وهو أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، اعتقل عام 1985، ومحكوم بالمؤبد على خلفية تنفيذه مع مجموعته العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال وجنوده، وأُصيب في حينه بجروح بالغة.

ونفذت اليوم الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى، وأفرجت بموجبها كتائب القسام عن 4 مجندات أسيرات، مقابل 200 أسير فلسطيني.