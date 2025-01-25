قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر أشرف الزغير وتصيب طفلا (فيديو)

قالت محافظة القدس، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل عائلة الأسير المحرر أشرف الزغير في حي كفر عقب شمالي القدس بعد حفل استقباله، واحتجزته لفترة قبل أن تطلق سراحه.

وذكرت محافظة القدس في بيانات مقتضبة عبر حسابها على فيسبوك أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيق الأسير المحرر، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي في محيط منزل الأسرة، مما أسفر عن إصابة طفل.

ونشرت المحافظة مقطع فيديو قالت إنه يُظهر قوات الاحتلال وهي تعتقل شقيق الأسير المحرر أشرف زغير المفرَج عنه، اليوم السبت، في الدفعة الثانية ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الدفعة الثانية تضم، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، 200 معتقل بينهم 121 أسيرًا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، و79 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية، حيث جرى الإفراج عن 107 أسرى من سجن “عوفر” إلى رام الله، واثنين من أم الفحم داخل أراضي الـ48، و5 من القدس المحتلة، و16 أسيرًا إلى قطاع غزة، وإبعاد 70 منهم إلى خارج فلسطين.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفرجت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس عن 4 مجندات إسرائيليات.