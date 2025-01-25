وزارة الداخلية في غزة تعلن جدول عودة النازحين إلى شمال القطاع

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، إنها أتمت استعداداتها لتسهيل عودة النازحين من جنوب القطاع إلى محافظتي غزة وشمال غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن عودة النازحين ستكون غدا الأحد الموافق 26 يناير/كانون الثاني 2025، وفق الآتي:

سيتم فتح شارع الرشيد الساحلي للمشاة فقط بالاتجاهين ذهابًا وإيابًا.

سيتم فتح شارع صلاح الدين باتجاه واحد أمام عودة المركبات فقط بأنواعها كافة من الجنوب إلى الشمال، حيث ستخضع للفحص قبل السماح لها بعبور الحاجز.

سيتم فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين بالاتجاهين بشكل كامل للمشاة والمركبات في اليوم الـ22 من اتفاق وقف حرب الإبادة.

وباركت الوزارة في بيانها العودة المرتقبة للنازحين إلى منازلهم ومناطق سكناهم.

وأكدت أن أجهزة وزارة الداخلية ستكون في خدمة العائدين، وقد انتشرت في المحافظات جميعها للقيام بواجبها بما في ذلك محافظتا غزة وشمال غزة.

ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، يُسمح للمواطنين بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال من شارع الرشيد (البحر) غربًا، مشيًا على الأقدام فقط، بينما يسمح لهم بالعبور بالمركبات والسيارات فقط، من خلال مفترق الشهداء (نتساريم) عبر شارع صلاح الدين شرقًا.