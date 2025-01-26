إسلام المالكي.. أسير محرر تحدى قيود السجن وحفظ القرآن كاملا في 14 شهرا (فيديو)

تحدى الأسير الفلسطيني إسلام المالكي قيود السجن وتمكن من حفظ القرآن الكريم كاملًا خلال 14 شهرا فقط من اعتقاله في سجن عوفر الإسرائيلي غرب مدينة رام الله، حسبما روى للجزيرة مباشر بشأن تجربته في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المالكي إن الاحتلال اعتقله من منزله في بلدة كفر مالك شرق رام الله، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، وظل في السجن حتى أُفرج عنه في منتصف شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال المالكي إنه عندما وُضع في غرفة التحقيق الانفرادية في بداية اعتقاله، كان يراجع أمور حياته وقرر أن يحفظ القرآن خلال فترة سجنه.

وأضاف للجزيرة مباشر “لما نقلوني إلى سجن عوفر، اتصدمت بوضع السجن لأن قبل حرب غزة كان الوضع جنة بالمقارنة بالوضع الحالي، وكنت ممنوعًا من أن أخرج من الغرفة غير 10 دقائق يوميًّا، ولا توجد ملابس ولا بطاطين والجو كان باردًا جدًّا، والوضع صعب للغاية”.

تحديات عرقلت حفظه للقرآن

وأوضح أنه عندما كان يقرأ سورة لقمان، قرر أن يبدأ منها حفظه لكتاب الله، مشيرًا إلى أنه كان يتنافس مع أسيرين آخرين في غرفته، حتى أتم معهما حفظ القرآن الكريم.

وتحدث إسلام عن التحديات الكبيرة داخل السجن التي كانت تعطله عن حفظه للقرآن قائلًا “لما كنا نعمل جلسة قرآن كان السجان يصيح ويقول ممنوع، حتى الصلاة الجهرية كانوا يمنعوننا منها”.

وأكد أنه ختم حفظه لكتاب الله بآخر آيات سورة القصص، وقال: “عندما وصلت للآية {إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين} تأثرت بها بشكل كبير، لأن النهاية هي الرجوع لله، لذلك يجب استغلال الوقت في العمل الصالح للفوز بالجنة”.

أمنية الأب

وأعرب والده محمد المالكي عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي حققه ابنه إسلام من خلال حفظه للقرآن كاملًا رغم الأسر والقيود داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وختم الأب حديثه قائلًا “هذه كانت أمنية لي أن أرى ابني حافظًا لكتاب الله، وأتمنى أن يستغل كل أسير خلوته في السجن لحفظ القرآن”.