البرهان من مقر القيادة العامة: لا تفاوض ولا صلح.. ولا عودة للذين وقفوا مع التمرد (شاهد)

زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، مقر سلاح الإشارة في الخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة “القيادة العامة”، للمرة الأولى منذ أغسطس/آب 2023.

وخلال زيارته ألقى البرهان كلمة حيّا فيها الشعب السوداني وقواته المسلحة، مؤكدًا أنه “لا تفاوض ولا صلح” مع قوات الدعم السريع، ولا عودة “للذين وقفوا مع التمرد”.

وقال البرهان إن الانتصارات التي تحققت أخيرًا في مختلف المحاور “ما كان لها أن تحدث لولا التفاف الشعب حول قواته المسلحة”، مؤكدًا أن المعركة ماضية نحو نهايتها، وأن “التمرد إلى زوال”.

الإشادة بالجيش والشعب

وأشاد البرهان خلال زيارته مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم “بصمود وتضحيات” الضباط والجنود الذين صمدوا مدة 20 شهرًا “وهم يدافعون عن عزة الشعب السوداني وكرامته”.

وأكد أن هذه الزيارة للقيادة العامة جاءت في وقت مهم، حتى يقف الجميع على الخطوات الإيجابية التي تحققت خلال العام الماضي، وأن الوضع الآن اختلف بشكل كبير، وأن “قواتنا في أفضل حال، ناسنا وجنودنا في أفضل حال، إمكانياتنا في أفضل حال”.

“أنا أحفظ العهد والأسرار”.. هل قابلت حميدتي؟

أيوب نهار مستشار الدعم السريع المستقيل يجيب#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/24PmACkIny — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 25, 2025

“تحرير السودان”

وقال البرهان إنه خلال أيام “ستصبح بحري كلها نظيفة، وأم درمان في الطريق، والخرطوم. الناس سيزحفون من هنا، وننطلق إلى باقي السودان”.

وكان الجيش السوداني قد أعلن، الجمعة، أنه كسر حصارًا كانت تفرضه قوات الدعم السريع على قاعدة سلاح الإشارة العسكرية (القيادة العامة) في العاصمة السودانية الخرطوم، وهو ما أكدته أيضًا مصادر خاصة للجزيرة مباشر.

وقال الجيش في بيان إن قواته أكملت المرحلة الثانية من عملياته العسكرية “بالتحام قوات بحري وأم درمان مع القوات المرابطة بالقيادة العامة”.

ونشر حساب القوات المسلحة السودانية على فيسبوك تسجيلًا يُظهر جنودًا وهم يحتفلون بفك الحصار واندماجهم مع القوات المحاصرة.