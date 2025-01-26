الصفدي: الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين (فيديو)

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، رفض بلاده أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، مشددا على ثوابت الأردن في دعم حق الفلسطينيين بالبقاء على أرضهم.

وعقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، قال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الأردنية عمّان، مع سيغريد كاخ كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة: “ثوابتنا واضحة، موقفنا واضح هو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وهذا ثابت أردني لم ولن يتغير”.

وأضاف “رفض الأردن للتهجير ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعا”.

وشدد الصفدي على أن “حل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين” كما أكد على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في المنطقة.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام في المنطقة، مضيفا “سنعمل مع شركائنا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

المساعدات لغزة

في السياق، قالت سيغريد كاخ المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في غزة إن “هناك فرصة لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

وأضافت “من الضروري صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية بشكل متواصل”.

بدوره، أكد الصفدي على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه بحث مع “سيغريد” ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وسبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية.

اقتراح ترامب

وأمس السبت، اقترح ترامب نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن لعدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة رئاسية متجهة نحو ولاية ميامي الأمريكية، قال ترامب إنه تحدث بشأن استقبال الأردن ومصر لمزيد من الفلسطينيين.. كل شيء هناك (غزة) مهدم.

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية السابقة في عهد جو بايدن، شددت على أن وجهة النظر الأمريكية هي أن غزة أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية.

وفي هذا الصدد، قال متحدث الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، إن واشنطن لا تدعم أي إعادة توطين بشكل قسري للفلسطينيين خارج غزة، وإن الأمر ليس مطروحا على الطاولة.