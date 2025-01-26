“القسام أوفت بوعدها”.. قيادي بحماس: صفقة التبادل ستشمل أسرى من دول عربية

أكد عزت الرشق، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التزام كتائب القسام بوعودها بشأن أسرى “نفق الحرية”.

وقال الرشق في بيان مقتضب اليوم السبت “كتائب القسام وعدت أبطال نفق الحرية بأن السجان الصهيوني سيفتح لهم أبواب الزنازين مرغمًا، وأوفت بوعدها”.

وأضاف “أردناها صفقة تبادل وطنية، تمثل كل فصائل وقوى شعبنا، وحرصنا أن تشمل إخواننا الأسرى من الدول العربية”.

صفقة التبادل

وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، بعد ظهر السبت، إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني من سجونها ضمن صفقة التبادل، بعد ساعات قليلة من إفراج المقاومة الفلسطينية عن 4 مجندات إسرائيليات أسيرات في غزة.

ومن بين الأسرى المفرج عنهم، محمد العارضة، الذي استطاع رفقة أيهم كممجي ومحمود العارضة ومناضل انفيعات ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي، تحرير أنفسهم من سجن جلبوع في السادس من سبتمبر/أيلول 2021، عبر حفر نفق طويل إلى خارج السجن، قبل أن تعاود إسرائيل اعتقالهم من جديد.

جدير بالذكر أن كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس– كانت قد أكدت في وقت سابق التزامها بتحرير الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد عملية “نفق الحرية”.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تصريح سابق “أبطال نفق الحرية سيخرجون مرفوعي الرأس، وقرار قيادة القسام أن أي صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال”.