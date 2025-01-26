“الوطنية للأسرى الأردنيين”: معتقل بإسرائيل رفض الإفراج عنه بعد إبلاغه بقرار إبعاده خارج بلاده

قالت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية إن معتقلًا رفض الإفراج عنه بعد أن علم بقرار إبعاده خارج بلاده وجرى استبدال أسير آخر به.

وأضافت اللجنة، وهي إحدى اللجان الشعبية الأردنية المعنية بمتابعة شؤون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أمس السبت، أن الأردن رفض تسلُّم الأسير، وفق ما نقلت عن عائلته.

وبيّنت اللجنة أنها تابعت تحرير دفعة ثانية من الأسرى بسجون إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

عمار حويطات

وأوضحت أن الدفعة تضمنت بالأساس الأسيرين الأردنيين عمار حويطات المحكوم عليه بالسجن المؤبد و20 سنة، وثائر اللوزي المحكوم عليه بالسجن 19 سنة.

وأضافت، نقلًا عن عائلة عمار حويطات، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت عمار بقرار إبعاده إلى الخارج، وهو ما رفضه بشدة، وطالب بتحريره إلى وطنه الأردن.

واستدركت “أخبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمار أن الأردن رفض تسلُّمه، حسب ما قالت عائلته، فرفض الإبعاد وبقي في الأسر، وتم الإفراج عن أسير آخر بدلًا عنه”.

ولم يصدر عن الجانب الأردني أي تعليق بخصوص ما نقله بيان اللجنة عن ذوي الأسير.

واعتُقل حويطات عام 2002 بعد تنفيذه عملية ضد مستوطن إسرائيلي في رام الله وقتله، وأُدخل إلى سجن عوفر، وحُكم عليه بالسجن المؤبد إضافة إلى 20 سنة.

كما يُعَد من الأسرى الذي تعرّضوا للتنكيل في السجون الإسرائيلية، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الأسير الأردني المحرر ثائر اللوزي : " أبو إبراهيم وفَّى بالعهد " 💚 pic.twitter.com/hIT1aOrdO7 — ثائر الصرايرة (@Thaer_Sarairah) January 25, 2025

إبعاد أسير إلى غزة

وأشار البيان إلى أن الأسير ثائر اللوزي تم إبعاده إلى مدينة غزة شمالي القطاع، رغم أنه مواطن أردني كانت عائلته تنتظر تحرره ووصوله في الأردن.

ووجهت اللجنة الشكر إلى المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها في غزة، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على إدراج الأسرى الأردنيين في قوائم التبادل ضمن صفقة “طوفان الأحرار”.

وأكد البيان رفض سياسة الإبعاد لأي مواطن أردني، موضحًا أن العودة إلى أرض الوطن حق كفلته كل القوانين الأردنية والدولية.

وطالبت اللجنة وزارة الخارجية الأردنية بالسعي وبذل كل الجهود الممكنة، للسماح للأسرى الأردنيين بالعودة إلى حضن وطنهم، والالتقاء بعائلاتهم بعد سنوات من القهر والحرمان في سجون الاحتلال.

كما طالبت بالتدخل العاجل لترتيب عودة ثائر اللوزي إلى الأردن واستقباله، وكذلك العمل على إزالة كل المعوقات التي تحول دون عودة الأسير عمار حويطات، لتضمين اسمه في قوائم المرحلة القادمة من الصفقة تمهيدًا لتحرره.

وقالت اللجنة إن عدد الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية هو 28.