ترامب يأمر برفع الحظر عن تزويد إسرائيل بقنابل تزن 2000 رطل

صرَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بأنه أصدر تعليمات للجيش برفع الحظر الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) “رفعنا الحظر عنها. رفعنا الحظر عنها اليوم، وسيحصلون عليها. لقد دفعوا ثمنها، وكانوا ينتظرونها منذ وقت طويل. كانت (تلك القنابل) في المخازن”.

وعلَّق بايدن تسليم تلك القنابل بسبب مخاوف من التأثير الذي قد تحدثه على السكان المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في مدينة رفح جنوبي القطاع التي نزح إليها الكثيرون هربًا من القصف الإسرائيلي المتواصل.

تأثير القنابل

ويمكن لقنبلة تزن ألفي رطل أن تخترق طبقات سميكة من الخرسانة والمعادن مما يخلّف دمارًا هائلًا.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت، العام الماضي، أن إدارة بايدن أرسلت آلاف القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل، مع اندلاع الحرب المدمّرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها جمّدت شحنة واحدة فقط.

“لأنهم اشتروها”

وعندما سُئل ترامب عن سبب رفع الحظر عن إرسال تلك القنابل إلى إسرائيل، قال “لأنهم اشتروها”.

يُذكر أن الولايات المتحدة قدَّمت مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لإسرائيل منذ بداية عدوانها على قطاع غزة.

“في الطريق إلى إسرائيل”

وفي وقت سابق، قال ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي التي يمتلكها “الكثير من الأشياء التي طلبتها إسرائيل ودفعت (أموالًا) من أجلها في طريقها الآن”.

يشار إلى أن ترامب وبايدن من أقوى المؤيدين لإسرائيل، حتى عندما تعرضت واشنطن لانتقادات من دعاة حقوق الإنسان بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، إذ طالب محتجون -دون جدوى- بحظر تصدير الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، حيز التنفيذ في قطاع غزة يوم الأحد 19 من يناير/كانون الثاني الجاري، وأدى إلى إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكان ترامب قد حذّر، قبل تنصيبه في 20 من يناير الجاري، بأن “أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها” في الشرق الأوسط إذا لم تتوصل حماس وإسرائيل إلى صفقة تبادل لإعادة الأسرى.