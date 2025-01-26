ترامب: يجب على الأردن ومصر استقبال المزيد من سكان قطاع غزة

“نقل سكان غزة يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأجل”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسبّبت حرب إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في أزمة إنسانية.

وقال ترامب بشأن اتصاله أمس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصًا”.

وأضاف “أود أن تستقبل مصر أشخاصًا أيضًا”، مضيفًا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد.

جاءت تصريحات ترامب خلال حديث للصحفيين على متن طائرة “إير فورس وان” الرئاسية.

وأفاد ترامب بأن نقل سكان غزة يمكن أن يكون “مؤقتا أو طويل الأجل” وأضاف “إنه مكان مدمّر حرفيًا الآن، كل شيء مدمر والناس يموتون هناك” “لذا، أفضّل التواصل مع عدد من البلدان العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام”.

ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، عدة مرات جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع المحاصَر والتي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

“أفضل من موناكو”

وتعهّدت إدارة ترامب الجديدة تقديم “دعم ثابت” لإسرائيل من دون عرض تفاصيل سياستها في الشرق الأوسط.

وأكد ترامب أمس السبت بأنه أمر البنتاغون بالإفراج عن شحنة قنابل زنة 2000 رطل لصالح إسرائيل سبق أن جمّدها الرئيس السابق جو بايدن، وقال “أفرجنا عنها اليوم (الشحنة)”. وأضاف “دفعوا ثمنها وهم ينتظرونها منذ مدة طويلة”.

وأثناء حملته الانتخابية قال قطب العقارات السابق ترامب إن غزة قادرة على أن تكون “أفضل من موناكو” لو “بُنيت بالطريقة الصحيحة”.

واقترح صهر ترامب الذي كان موظفًا في البيت الأبيض جاريد كوشنر في فبراير/شباط الماضي بأن تخرج إسرائيل المدنيين من غزة لإطلاق العنان لإقامة مشاريع عقارية على الواجهة البحرية.

يذكر أن عشرات الآلاف من أهالي شمال قطاع غزة تمسّكوا بخيار البقاء في منازلهم وعدم النزوح إلى المناطق الجنوبية، حينما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لهم، ويرون أن أي محاولة لإخراجهم من ديارهم أو من قطاع غزة ستمثّل تكرارًا “للنكبة”.

وعبّر عدد من أعضاء حكومة الاحتلال اليمينيين المتطرفين علنًا عن تأييدهم فكرة إجلاء أهالي غزة من القطاع بشكل جماعي.