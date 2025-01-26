ترامب يقترح نقل سكان من قطاع غزة إلى الأردن ومصر

“يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد”

صرَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يجب على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أزمة إنسانية.

وقال ترامب بشأن اتصاله أمس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصًا”.

وأضاف “أود أن تستقبل مصر أشخاصًا أيضًا”، مضيفًا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد.

جاءت تصريحات ترامب خلال حديث للصحفيين على متن طائرة “إير فورس وان” الرئاسية.

وتابع “نتحدث عن 1.5 مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها. كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحدث أمر ما”.

ونزح معظم سكان غزة، البالغ تعدادهم 2.4 مليون شخص، مرات عدة جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع المحاصَر التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد ترامب بأن نقل سكان غزة يمكن أن يكون “مؤقتًا أو طويل الأمد”، وأضاف “إنه مكان مدمَّر حرفيًّا الآن، كل شيء مدمر والناس يموتون هناك. لذا، أفضّل التواصل مع عدد من البلدان العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام”.

“أفضل من موناكو”

وتعهدت إدارة ترامب الجديدة بتقديم “دعم ثابت” لإسرائيل من دون عرض تفاصيل سياستها في الشرق الأوسط.

وأكد ترامب، أمس السبت، أنه أمر البنتاغون بالإفراج عن شحنة قنابل زنة 2000 رطل لصالح إسرائيل سبق أن جمّدها الرئيس السابق جو بايدن، وقال “أفرجنا عنها اليوم (الشحنة)”، وأضاف “دفعوا ثمنها وهم ينتظرونها منذ مدة طويلة”.

وأثناء حملته الانتخابية، قال قطب العقارات السابق ترامب إن غزة قادرة على أن تكون “أفضل من موناكو، لو بُنيت بالطريقة الصحيحة”.

واقترح صهر ترامب الذي كان موظفًا في البيت الأبيض جاريد كوشنر، في فبراير/شباط الماضي، أن تُخرج إسرائيل المدنيين من غزة لإطلاق العنان لإقامة مشروعات عقارية على الواجهة البحرية.

يُذكر أن عشرات الآلاف من أهالي شمال قطاع غزة تمسّكوا بخيار البقاء في منازلهم وعدم النزوح إلى المناطق الجنوبية، حينما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إجلاء لهم، ويرون أن أي محاولة لإخراجهم من ديارهم أو من قطاع غزة ستمثّل “تكرارًا للنكبة”.

وعبَّر عدد من أعضاء حكومة الاحتلال اليمينيين المتطرفين علنًا عن تأييدهم فكرة الإجلاء الجماعي لأهالي غزة من القطاع.