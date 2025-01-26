“حافظنا على أسراهم ونكّلوا بأسرانا”.. إشادات في غزة بأداء المقاومة خلال عملية التبادل (فيديو)

أشاد عدد من سكان شمال قطاع غزة بأداء المقاومة في عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووصفت المواطنة الغزية، صمود محمد، خروج الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية ووقف الحرب على غزة بأنه انتصار كبير رغم التضحيات الجسيمة.

“أسرانا وأسراهم”

وأضافت للجزيرة مباشر “رسالة للعالم اللي شافوا الأسرى الإسرائيليين، لم نعذبهم ولم نؤذهم كما عذبوا أسرانا في سجونهم. أنا أخي أسير تعرَّض للتعذيب والتنكيل في سجون الاحتلال”.

وتحدثت الغزية إلهام معروف عن نجاح المقاومة في الحفاظ على الأسرى الإسرائيليين، منتقدة خروج الأسرى الفلسطينيين بحالة صحية متردية من سجون الاحتلال.

كما وجهت الفتاة سهر المشهراوي الشكر للدول والشعوب التي دعمت قطاع غزة في حرب الإبادة التي تعرَّض لها، وتابعت “لن ننسى الدول التي خذلتنا وأيدت الاحتلال”.

وعبَّرت الطفلة غزل أنور عن سعادتها بوقف الحرب وإتمام عملية تبادل الأسرى، وقالت “بنفتخر بالمقاومة اللي دافعوا عنا ورفعوا رأسنا، وإن شاء الله الصغار يطلعوا زيهم”.

وأكد الشاب علي محمد أن فصائل المقاومة لم تترك شعب قطاع غزة وحده، ولم تخذله في الدفاع عنه ضد العدوان الإسرائيلي.