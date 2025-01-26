حرق خيمته استعدادا للعودة إلى ركام منزله.. نازح: بدي آكل رمل غزة.. المهم نروح (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر تعبيرًا غريبًا عن فرحة أحد النازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أن أحرق خيمته تمهيدًا للعودة إلى شمالي القطاع.

وأشعل محمد الكفارنة النار في الخيمة التي أقام فيها خلال نزوحه في مدينة خان يونس والأغطية التي يستخدمها للتدفئة في الشتاء، قائلًا إنه يريد أن يمحو فترة النزوح التي عاشها من ذاكرته.

وقال الكفارنة للجزيرة مباشر إن غارة لقوات جيش الاحتلال دمرت منزله في غزة، لكنه يريد العيش على ركامه.

وأضاف “أول ما أصل غزة، بدي آكل رملها”.

وأكد أنه يريد العودة إلى غزة مع عائلته مشيًا، ولا يريد أي شيء، قائلًا إنهم يريدون فقط “العيش بكرامة”.

وأضاف الكفارنة أنه لا يوجد لديه بيت ليسكنه مع عائلته، مشيرًا إلى وجود نحو 40 جثة من أقربائه دُفنت في منزله المدمر.

وقال “نريد أن نعمر البلاد، ولا نريد خيامًا. نريد بناء غزة حجرًا حجرًا”.

أما الطفل إياد محمد، فقال إن أهل غزة لا يريدون العيش مرة أخرى في الخيام، ويفضلون العودة إلى ديارهم حتى لو كانت مدمَّرة.