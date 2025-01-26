حكومة غزة ردا على ترامب: ما أفشله الشعب تحت القصف لن يتحقق بالألاعيب

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استقبال مصر والأردن لعدد من الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقالت حكومة غزة في بيان، اليوم الأحد “ندين التصريحات المتداولة حول ما يسمى نقل أعداد من مواطني قطاع غزة لدول مجاورة، ونرى في الحديث عنها في هذا التوقيت تماهيا مع مساعي الاحتلال المعلنة خلال العدوان بتهجير شعبنا”.

وأكدت على أن الشعب الفلسطيني “أفشل مخطط التهجير القسري تحت القصف على مدار 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المدمر”. وبالتالي فإن الشعب، وفقًا للبيان، قادر على إحباط “هذه الألاعيب المكشوفة”.

واعتبرت حكومة غزة أن فكرة انتقال الفلسطينيين لبلدان مجاورة “مجرد أوهام، وسيكون مآلها كما هو حال كل مخططات ومساعي التهجير التي سبقتها على مدى العقود السابقة”.

موقف واضح من الدول المجاورة

وحذرت الحكومة من استغلال الواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه شعبنا في غزة بسبب “جريمة الإبادة” التي اقترفها الاحتلال، وطالبت بسرعة التجاوب مع الاحتياجات الحياتية والمعيشية المختلفة لسكان قطاع غزة وتسريع جهود الإيواء والإغاثة وإعادة الاعمار.

وطالبت الحكومة الدول المجاورة بإعلان موقف رافض وواضح وتأكيد تمسكها بالقرارات الدولية التي حفظت حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض وتقرير المصير.

وصرح ترامب بأنه يجب على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن تعرض القطاع لتدمير واسع بسبب العدوان الإسرائيلي المدمر، لافتًا إلى أنه قد يكون انتقال “مؤقت أو طويل الأمد”، وهو ما يعتبره الفلسطينيون تهجير يمهد لتصفية القضية الفلسطينية.

ونزح معظم سكان غزة، البالغ تعدادهم 2.4 مليون شخص، مرات عدة جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع المحاصَر التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.