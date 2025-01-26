حكومة غزة ردا على ترامب: ما أفشله الشعب تحت القصف لن يتحقق بالألاعيب

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استقبال مصر والأردن لعدد من الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقالت حكومة غزة في بيان، اليوم الأحد، “ندين التصريحات المتداولة حول ما يسمى نقل أعداد من مواطني قطاع غزة لدول مجاورة، ونرى في الحديث عنها في هذا التوقيت تماهيا مع مساعي الاحتلال المعلنة خلال العدوان بتهجير شعبنا”.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني “أفشل مخطط التهجير القسري تحت القصف على مدار 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المدمر”. وبالتالي فإن الشعب، وفقًا للبيان، قادر على إحباط “هذه الألاعيب المكشوفة”.

واعتبرت حكومة غزة أن فكرة انتقال الفلسطينيين إلى بلدان مجاورة “مجرد أوهام، وسيكون مآلها كما هو حال كل مخططات ومساعي التهجير التي سبقتها على مدى العقود السابقة”.

موقف واضح من الدول المجاورة

وحذرت الحكومة من استغلال الواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب في غزة بسبب “جريمة الإبادة” التي اقترفها الاحتلال، وطالبت بسرعة التجاوب مع الاحتياجات الحياتية والمعيشية المختلفة لسكان قطاع غزة وتسريع جهود الإيواء والإغاثة وإعادة الإعمار.

وطالبت الحكومة الدول المجاورة بإعلان موقف رافض وواضح وتأكيد تمسكها بالقرارات الدولية التي حفظت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وتقرير المصير.

وصرح ترامب بأنه يجب على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن وقع في القطاع تدمير واسع بسبب العدوان الإسرائيلي، لافتًا إلى أنه قد يكون انتقالا “مؤقتا أو طويل الأمد”، وهو ما يعتبره الفلسطينيون تهجيرا يمهد لتصفية القضية الفلسطينية.

ونزح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، مرات عدة جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع المحاصَر التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.