زاهر جبارين: صفقة “طوفان الأحرار” انتصار تاريخي والمقاومة لن تتراجع حتى تحرير آخر أسير

خلال استقبال المحرَّرين المُبعدين، قال رئيس مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زاهر جبارين إن تحرير الأسرى ضمن صفقة (طوفان الأحرار) “يمثل انتصارًا تاريخيًّا يعكس إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة”.

ووصف جبارين، في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، هذه المعركة بأنها ليست مجرد جولة، بل هي “محطة نضالية مشرقة تبرهن أن شعبنا قادر على انتزاع حقوقه من أنياب الاحتلال مهما بلغ طغيانه”.

“قلعة الصمود”

وأضاف البيان “إن تحرير الأسرى يُعَد عرسًا وطنيًّا يرمز إلى وحدة الصف الفلسطيني، مؤكدًا أن التلاحم بين الشعب والمقاومة هو السبيل لتحقيق التحرير الكامل والكرامة الوطنية”.

وأشاد جبارين بصمود أبناء الشعب الفلسطيني وتضحياتهم، خاصة في غزة التي وصفها بأنها “قلعة الصمود والإرادة التي لا تنكسر”.

وشدَّد جبارين على أهمية الوفاء لأهل غزة “من خلال العمل على إعادة إعمارها وبلسمة جراحها وفاءً للتضحيات الجسام التي قُدمت في سبيل هذا الهدف النبيل”.

حتى تحرير آخر أسير

وجدَّد جبارين العهد للأسرى الباقين خلف قضبان الاحتلال بأن المقاومة “لن تتراجع حتى تحرير آخر أسير، وهذا الإنجاز هو خطوة على طريق الحرية الكاملة لشعبنا، وستظل إرادتنا أقوى من قيود الاحتلال وظلمه”.

وأعلنت حركة حماس، فجر اليوم، وصول الأسرى المحررين المفرج عنهم من سجون الاحتلال ضمن صفقة طوفان الأقصى إلى العاصمة المصرية القاهرة، وكان في استقبالهم قيادة حركة حماس وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية وأهالي الأسرى.

ووصلت قيادة حماس، أمس السبت، إلى القاهرة لمتابعة وصول الأسرى المحررين الذين جرى إبعادهم إلى خارج فلسطين.

يشار إلى أن 70 أسيرًا محررًا وصلوا إلى القاهرة، في الدفعة الثانية لصفقة تبادل الأسرى، ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.