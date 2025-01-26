شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية (فيديو)

استشهد أحمد محمود حشاش (42 عاما)، مساء السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن “حشاش أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، وقد وصفت إصابته بالخطيرة”، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة دوار الاتصالات في محيط مخيم بلاطة، وشارع القدس شرق المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

في السياق، أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت حارة أبو سنينة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وداهمت منزل المعتقل المحرر أكرم بدوي الذي أفرج عنه اليوم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت عائلته بعدم التجمع لاستقباله.

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة طفل (17 عاما) برصاصة معدنية في رأسه، نقل على إثرها للمستشفى.

وبوقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفلة ليلى محمد أيمن الخطيب (عامان ونصف) متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

وكانت الطفلة ليلى قد أصيبت بالرصاص الحي في رأسها خلال اقتحام الاحتلال مثلث الشهداء، نقلت إثرها إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بـ”الحرجة” ليعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها.

كما أصيبت سيدة خلال الاقتحام بالرصاص الحي في يدها وشظايا رصاص برأسها.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مثلث الشهداء وحاصرت منزلا فيها، ونشرت قناصتها في محيطه وأطلقت الرصاص الحي، وسط اندلاع مواجهات، كما احتجزت عددا من الشبان وحققت معهم ميدانيا.

بدوره، أقر جيش الاحتلال، السبت، بإصابته مدنيين فلسطينيين برصاصه، في منطقة مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الجيش الإسرائيلي “خلال عمليات لقوات الجيش في منطقة مثلث الشهداء في منطقة جنين، أطلقت القوات النار نحو عدد من المسلحين تحصنوا داخل إحدى المباني”.