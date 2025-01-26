عائلات المجندات الإسرائيليات المفرج عنهن تتوعد معارضي صفقة تبادل الأسرى

وجهت عائلات المجندات الإسرائيليات اللواتي أفرجت كتائب القسام عنهن، أمس السبت، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب جهوده في استعادة المجندات.

وقالت العائلات في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، “نشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه ويتكوف على كل ما يفعله من أجل رهائننا”، مشيرة إلى أن ترامب “قادر على تحقيق السلام العالمي وفعل كل شيء لأجل ذلك”.

وتوعدت العائلات من عارضوا إبرام الصفقة، وقالت إن “الشعب سيحاسب كل من عارض الصفقة ووقفوا موقفا دنيئا في محاولة إفشالها”.

يذكر أن وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كانا من أبرز معارضي الصفقة.

وأضافت العائلات “المهمة لم تكتمل، بقي 90 مختطفا ولن نتمكن من الابتسام حتى عودة كافة المختطفين، وفقط حينئذ نحقق النصر، نصر من يتوقون لحماية مستقبل هذا الشعب”.

وتطالب عائلات الأسرى بلجنة تحقيق رسمية تحقق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، للكشف عن وقائع قتل إسرائيليين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأمس السبت، أفرجت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن 4 مجندات إسرائيليات، وهن: كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ. في المقابل أفرجت إسرائيل عن 200 أسير من ذوي المؤبدات والأحكام العالية.