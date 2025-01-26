“كمائن الموت 2”.. القسام تبث مشاهد لعملياتها في بيت حانون قبل أيام من الهدنة (فيديو)
26/1/2025-|آخر تحديث: 26/1/202504:18 PM (توقيت مكة)
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجزء الثاني من سلسلة “كمائن الموت”، ويتضمن مشاهد من من استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته خلال التوغل في بيت حانون شمالي قطاع غزة، قبل أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وتضمَّن التسجيل الذي نشره الإعلام العسكري لكتائب القسام المشاهد التالية:
- تفجير حقل ألغام مُعد سلفًا في جنود الاحتلال وآلياته يوم 8 من يناير/كانون الثاني الجاري.
- تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية مما أدى إلى مقتل 4 جنود بينهم نائب قائد لواء ناحال يوم 11 من يناير الجاري.
- استهداف قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل بقذيفة “TBG” يوم 14 من يناير.
- استهداف باقر عسكري “حفار” بقذيفة مضادة للدروع مما أدى إلى تدميره بشكل كامل واحتراق السائق في داخله يوم 15 من يناير.
- استهداف جنديين إسرائيليين بعبوة مضادة للأفراد يوم 15 يناير.
- استهداف منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للتحصينات مما أدى إلى انهياره، واعترف العدو بمقتل 5 من جنوده وإصابة 8 بجروح خطرة يوم الثاني من يناير.
- قنص عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في مواقع مختلفة.
- تدمير دبابة قائد سريّة بعبوة شديدة الانفجار مما أدى إلى فصل البرج عنها ومقتل من فيها يوم 8 من يناير الجاري.
المصدر : الجزيرة مباشر