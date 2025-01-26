“كمائن الموت 2”.. القسام تبث مشاهد لعملياتها في بيت حانون قبل أيام من الهدنة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجزء الثاني من سلسلة “كمائن الموت”، ويتضمن مشاهد من من استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته خلال التوغل في بيت حانون شمالي قطاع غزة، قبل أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وتضمَّن التسجيل الذي نشره الإعلام العسكري لكتائب القسام المشاهد التالية: