مالك عقار للجزيرة مباشر: الجيش السوداني بدأ المرحلة الثالثة من الحرب (فيديو)

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الجيش بدأ في المرحلة الثالثة من عملياته وهي مرحلة “كسر عظم العدو”، مؤكدًا أن الحرب مع قوات الدعم السريع في “نهاياتها”.

وأوضح عقار، في لقاء مع الجزيرة مباشر، أن الحرب اتخذت 3 مراحل “الأولى تمثلت في امتصاص الصدمة والمحافظة على الأرض، وهي مرحلة دفاعية لمنع انتشار الدعم السريع. المرحلة الثانية عدائية، سيطرنا فيها على العديد من المدن، ونجحت فيهما القوات المسلحة”، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة تتركز في السيطرة على الخرطوم.

وأكد عقار على أن ملف التفاوض لم يغلق، لافتًا إلى أن هذا الملف يحتاج لبيئة مواتية لاستئنافه، كما أكد أن الحسم العسكري سيكون خيار الجيش الوحيد إذا فشلت فرص التفاوض.

وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة أنه “سيتم قريبا تعيين رئيس وزراء على رأس حكومة تسير الأمور البلاد حتى إجراء الانتخابات”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في لقاء مالك عقار مع الجزيرة مباشر: