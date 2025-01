مقررة أممية تعليقا على تصريحات ترامب: التطهير العرقي ليس تفكيراً خارج الصندوق

انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل سكان من قطاع غزة إلى الأردن ومصر.

وكتبت المقررة الأممية على “إكس”، اليوم الأحد، إن “التطهير العرقي ليس تفكيراً ’خارج الصندوق‘، مهما كانت الطريقة التي يتم تقديمه من خلالها”.

وأضافت أن التطهير العرقي “غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول”.

Ethnic cleansing is anything but an “out-of the box” thinking, no matter how one packages it. It is illegal, immoral and irresponsible. https://t.co/GhuHNOEo49

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) January 26, 2025