مقررة أممية تعليقا على تصريحات ترامب: التطهير العرقي ليس تفكيرا خارج الصندوق

انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل سكان من قطاع غزة إلى الأردن ومصر.

وكتبت المقررة الأممية على “إكس”، اليوم الأحد، أن “التطهير العرقي ليس تفكيرا ’خارج الصندوق‘، مهما كانت الطريقة التي يتم تقديمه من خلالها”.

وأضافت أن التطهير العرقي “غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول”.

Ethnic cleansing is anything but an “out-of the box” thinking, no matter how one packages it. It is illegal, immoral and irresponsible. https://t.co/GhuHNOEo49 — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) January 26, 2025

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة.

وذكر ترامب أنه تحدث، أمس السبت، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقال له: “إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصًا”.

وأضاف: “أود أن تستقبل مصر أشخاصًا أيضًا”، مشيرا إلى أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت لاحق اليوم الأحد.

وذكر ترامب أن نقل سكان غزة يمكن أن يكون “مؤقتًا أو طويل الأمد”، وأضاف أن القطاع “مكان مدمَّر حرفيًّا الآن، كل شيء مدمر والناس يموتون هناك. لذا، أفضّل التواصل مع عدد من البلدان العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام”.

ورفضت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، تصريحات ترامب، وقالت إنها تتماهى مع المخططات الإسرائيلية.

ودعت الفصائل الدول العربية والإسلامية إلى تأكيد مواقفها الثابتة برفض تهجير الشعب الفلسطيني.