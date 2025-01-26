نداء عاجل من الصحة العالمية عقب مقتل 70 بـ”هجوم فظيع” على مستشفى في الفاشر

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية والعاملين بها في السودان، بعد أن أدى هجوم بطائرة مسيَّرة على مستشفى في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الجمعة، إلى مقتل أكثر من 70 شخصًا وإصابة العشرات.

وقال غيبريسوس في منشور على منصة إكس “الهجوم الفظيع على المستشفى السعودي في الفاشر بالسودان أسفر عن إصابة 19 ومقتل 70 بين المرضى والمرافقين”، مضيفًا “في وقت الهجوم، كان المستشفى مكتظًّا بالمرضى الذين يتلقون الرعاية”.

The appalling attack on Saudi Hospital in El Fasher, #Sudan, led to 19 injuries and 70 deaths among patients and companions. At the time of the attack, the hospital was packed with patients receiving care. The attack comes at a time when access to health care is already… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 25, 2025

وأوضح غيبريسوس “لأنه المستشفى الوحيد العامل في الفاشر، يوفر المستشفى التخصصي السعودي خدمات تشمل أمراض النساء والتوليد والباطنة والجراحة وطب الأطفال إلى جانب مركز للتغذية العلاجية”.

وتابع “نواصل الدعوة إلى وقف جميع الهجمات على (قطاع) الرعاية الصحية في السودان، وإتاحة الفرصة الكاملة لإصلاح المرافق المتضررة على وجه السرعة”.

هجوم بطائرة مسيَّرة

من جانبه، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي على منصة إكس إن طائرة مسيَّرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت قسم الطوارئ بالمستشفى الواقع في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مما تسبب في مقتل مرضى بينهم أطفال ونساء.

ولم تعترف قوات الدعم السريع بالاتهام على الفور، لكنها كانت تهدد الفاشر وتحاصرها منذ أشهر.

وأشار غيبريسوس في منشوره إلى أن مركزًا صحيًّا آخر في منطقة المالحة بشمال دارفور تعرَّض للهجوم الجمعة، مما أدى إلى توقّفه عن تقديم الرعاية الطبية للمقيمين والنازحين.

وأدّت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في إبريل/نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح الملايين عن منازلهم، ووقوع نصف السكان فريسة للمجاعة.