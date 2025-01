نداء عاجل من الصحة العالمية عقب مقتل 70 بـ”هجوم فظيع” على مستشفى في الفاشر

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية والعاملين بها في السودان، بعد أن أدى هجوم بطائرة مسيَّرة على مستشفى في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الجمعة، إلى مقتل أكثر من 70 شخصًا وإصابة العشرات.

وقال غيبريسوس في منشور على منصة إكس “الهجوم الفظيع على المستشفى السعودي في الفاشر بالسودان أسفر عن إصابة 19 ومقتل 70 بين المرضى والمرافقين”، مضيفًا “في وقت الهجوم، كان المستشفى مكتظًّا بالمرضى الذين يتلقون الرعاية”.

The appalling attack on Saudi Hospital in El Fasher, #Sudan, led to 19 injuries and 70 deaths among patients and companions. At the time of the attack, the hospital was packed with patients receiving care.

The attack comes at a time when access to health care is already…

