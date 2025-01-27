سياسة|قطاع غزة

أول تعليق من بن غفير على عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة

“ليس انتصارًا”

وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير (الفرنسية)
27/1/2025-|آخر تحديث: 27/1/202502:39 PM (توقيت مكة)

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، عودة عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة بأنها “استسلام إسرائيلي كامل”، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي منشور على منصة إكس، ندد زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، بفتح طريق نتساريم (الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه) صباح اليوم الاثنين، الذي سمح بعبور آلاف الفلسطينيين إلى شمال القطاع، معتبرًا أن هذه المشاهد “جزء مهين آخر من الصفقة المتهورة” التي أبرمتها الحكومة الإسرائيلية.

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“ليس انتصارًا”

ووجّه بن غفير انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن ما يحدث “ليس انتصارًا كاملًا كما كان يزعمه نتنياهو، بل هو استسلام كامل”.

وأضاف قائلًا “يجب علينا العودة إلى الحرب والتدمير!”، مؤكدًا رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان السبب في تقديم استقالته من الحكومة.

عودة النازحين

وجاءت عودة النازحين في اليوم التاسع من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، ضمن صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وبدأت حركة العائدين الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تدفق آلاف الفلسطينيين مشيًا على الأقدام عبر شارع الرشيد الساحلي، وتبعت ذلك العودة بالمركبات عبر شارع صلاح الدين في تمام التاسعة صباحًا، مع إخضاع السيارات لفحص أمني.

ويستمر اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى مدة 42 يومًا، يتم خلالها التفاوض لبدء مراحل لاحقة بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، وتسعى الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول طويلة الأمد للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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