أول تعليق من حماس والجهاد مع بدء عودة النازحين إلى شمال غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن عودة الحشود الجماهيرية الفلسطينية إلى مناطقها التي أُجبرت على النزوح منها في شمال قطاع غزة، رغم الدمار الواسع، تمثل انتصارًا للشعب الفلسطيني، وهزيمة جديدة لمخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تهجيره وكسر إرادته.

ومساء أمس الأحد، أعلنت قطر تفاهمات جديدة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتم بموجبها عودة نازحي قطاع غزة بدءًا من صباح الاثنين، مقابل تسليم الأسيرة أربيل يهود وآخرين خلال الأيام المقبلة.

وفي بيانها الرسمي، شددت الحركة على أن هذه المشاهد تعكس تمسك الفلسطينيين بأرضهم رغم الألم والمآسي، وتوجه رسالة واضحة إلى كل من يراهن على إمكانية كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة إلى تكثيف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع مناطق قطاع غزة، لضمان دعم صمود السكان في ظل الظروف القاسية التي فرضها العدوان الإسرائيلي.

“عودة الفلسطينيين أفشلت مشروع التهجير”

وبدوره، قال الناطق باسم حركة حماس، الدكتور عبد اللطيف القانوع، إن مشاهد عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، تمثل فشلًا جديدًا للاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهداف حربه المستمرة على القطاع.

وأضاف القانوع أن “هذه العودة تنهي الحلم الصهيوني بتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم العادلة”، مشددًا على أن “الملحمة التاريخية والتضحيات العظيمة التي قدمها الفلسطينيون في غزة، يجب أن تدفع المجتمع الدولي إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من تحقيق حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال”.

“مشهد أسطوري”

من جهتها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي، عودة مئات الآلاف من النازحين إلى شمال قطاع غزة بـ”المشهد الأسطوري”، مؤكدة أن “هذه العودة تُعد ردًّا قاطعًا على المحاولات الصهيونية لتهجير الفلسطينيين وفرض واقع جديد على القطاع”.

وفي بيانها، أشارت الحركة إلى أن “الاحتلال حاول استغلال قضية الأسيرة أربيل يهود لإحباط فرحة الفلسطينيين بعودتهم، لكن صمود الشعب الفلسطيني سيبقى أقوى من كل المحاولات الصهيونية لسرقة الفرح من قلوبهم”.

وأكدت الحركة أن إرادة المقاومة والشعب الفلسطيني ستكسر قيود الاحتلال، مشددة على أن الفلسطينيين ماضون في مقاومتهم حتى تحقيق النصر الكامل أو الشهادة.