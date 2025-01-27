استكمالا للجسر البري.. دخول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية القطرية إلى غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، دخول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية القطرية إلى قطاع غزة، وذلك استكمالًا للجسر البري القطري لإمداد القطاع بالمساعدات والوقود، الذي بدأ عبر معبر كرم أبو سالم.

ووصلت هذه المساعدات إلى غزة قادمة من الأردن عبر معبر إيريز، في إطار دعم دولة قطر للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها.

حجم المساعدات القطرية

وذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن إجمالي حجم المساعدات القطرية بلغ 2600 طن، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وذلك ضمن الجهود القطرية المستمرة لمساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام دولة قطر بدعم الأشقاء الفلسطينيين، مشددة على أهمية استمرار الجهود الدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل التحديات التي يواجهها سكان القطاع.

وصباح اليوم، بدأ النازحون الفلسطينيون بجنوب قطاع غزة العودة شمالا، في اليوم التاسع من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.