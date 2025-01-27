الجزيرة مباشر تدخل “مدينة الأسرى” قرب محور نتساريم وهذا ما رصدته (شاهد)

قامت كاميرا الجزيرة مباشر بجولة خاصة، في مدينة الأسرى الفلسطينية التي تقع جنوب محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، وتعد المدينة الأقرب إلى المحور، بعد انسحاب قوات الاحتلال منها.

ومدينة الأسرى، هي مدينة خاصة بالأسرى الفلسطينيين الذين تم تحريرهم في صفقة جلعاد شاليط.

ولم يتمكن أحد من الوصول إليها منذ عدة أشهر، في ظل القيود التي فرضتها قوات الاحتلال على المنطقة، وسياسات توسعة محور نتساريم على حساب أراضي المدينة.

مخلّفات وفوارغ طلقات وكتابات بالعبرية

ورصدت الكاميرا ما بقي من طعام قوات الاحتلال ومخلّفاتهم في المدينة، التي تم تدميرها تدميرًا شبه كامل، وشمل ذلك التدمير المرافق والمدارس والمساجد.

وكانت قوات الاحتلال تتخذ من إحدى المدارس مقرًّا لها، وداخلها تم رصد فوارغ الطلقات التي كانت تستخدم في القصف، وبواقي أطعمة كان يستخدمها الجنود، وكتابات بالعبرية على كل الحوائط.

ورصدت الكاميرا، من نوافذ المدرسة حجم الدمار والحفريات التي قامت بها قوات الاحتلال للتمركز في المنطقة، وكذلك مخلفات الجنود التي أحرقوها قبل مغادرة المدينة.

عودة النازحين

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن هجّرهم جيش الاحتلال قسرًا من منازلهم جراء الحرب.

ومساء الأحد، أعلنت قطر تفاهمات جديدة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتم بموجبها عودة نازحي قطاع غزة بدءًا من صباح الاثنين، مقابل تسليم الأسيرة أربيل يهود وآخرين خلال الأيام المقبلة.