الدموع تغلب مراسل الجزيرة مباشر فرحا بعودة النازحين إلى شمال غزة (شاهد)

غلبت الدموع عيني مراسل الجزيرة مباشر وهو ينقل اللحظات الأولى لعودة آلاف النازحين من جنوب ووسط قطاع غزة إلى شماله.

وبكلمات غلبتها العبَرات، قال مراسل الجزيرة مباشر طلال العروقي “يعود الأهل في هذه اللحظات بالتكبير والتهليل بصحبة أطفالهم ونسائهم إلى مناطق شمال قطاع غزة التي حرموا منها لأشهر طويلة”.

وتابع “مشاعر جياشة عند النازحين الذين يعودون بهذه الحشودات الكبيرة”.

تكبيرات ودموع فرح

وووسط فرحة عارمة من النازحين قال أحدهم للجزيرة مباشر وهو يكبّر “مشاعري لا توصف لا أستطيع الكلام عايز أروح تحيا المقاومة، كل الاحترام للمقاومة”.

وقال آخر وهو عائد سيرًا على الأقدام “غزة العزّة، أنا عائد للشيخ رضوان بكل فرحة وكل سرور ننتظر هذه اللحظة منذ 3 أيام في البرد، والحمد لله”.

وقال أحد الشباب “مشاعرنا لا توصف والحمد لله رجعنا لأراضينا”.

“اليوم يوم انتصارنا”

وأضاف شاب آخر “اليوم أفضل يوم، اليوم يوم انتصارنا، اليوم عودة النازحين إلى الشمال، فرحة ما تتقدر بأثمان اليوم نشوف أهلينا وأحبابنا ودورنا. الحمد لله رجعنا لدورنا”.

وقال أحد النازحين وهو يحث الخطى نحو الشمال “الحمد لله رجعنا سالمين غانمين، رحمة الله على الشهداء، والله يشفي الجرحى، رغم القهر والحصار والجوع والعطش رجعنا وصبرنا ولم يقف معنا سوى الشرفاء”.

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن هجّرهم جيش الاحتلال قسرًا من منازلهم جراء الحرب.

ومساء الأحد، أعلنت قطر تفاهمات جديدة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتم بموجبها عودة نازحي قطاع غزة بدءًا من صباح الاثنين، مقابل تسليم الأسيرة أربيل يهود وآخرين خلال الأيام المقبلة.