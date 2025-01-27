المقاومة الفلسطينية توضح مصير الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها ملتزمة بالإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود في الموعد الذي تقرره القيادة السياسية للحركة.

وقال أبو أحمد، أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس في تصريحات نشرت على قناة السرايا على تليغرام، اليوم الأحد، إن “الوسطاء وصلتهم ضمانات تؤكد أن الأسيرة الصهيونية أربيل يهود على قيد الحياة وبصحة جيدة”.

وأضاف: “الموعد والاتفاق الذي تقرره القيادة السياسة للحركة مع الوسطاء وتلتزم به بخصوص الإفراج عن أربيل يهود سيتم تنفيذه”.

وأشار أبو أحمد إلى أن “العدو يتعمد التنغيص على أبناء شعبنا ونزع فرحته، وقدمنا ما يلزم لسحب الذرائع التي يختلقها العدو لعرقلة عودة أهالينا إلى شمال القطاع”.

بدوره، قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد للجزيرة إنه تم إبلاغ الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة، مضيفا أنه تمت الموافقة على إطلاق سراحها من أجل التيسير على الوسطاء وسحب الذريعة من يد إسرائيل.

وأوضح أن المقاومة وافقت على أن يتم الإفراج عن أربيل يهود قبل السبت المقبل مقابل الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا.

وقال الهندي إنهم ينتظرون من الوسطاء ردا عمليا بشأن السماح بعودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تحاول عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار وكان عليها السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمالي القطاع.

وفي وقت سابق، قالت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، إن مجموعة مشتركة من ألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس أسرت أربيل يهود بتاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أنه سيتم تسليم الأسيرة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين قيادة الوفد المفاوض والوسطاء.

بدوره، أكد مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين محمد البريم أبو مجاهد، أسر أربيل يهود على يد مجموعة مشتركة من ألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس.

وقال في بيان إن لجان المقاومة في فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي أبدتا “مرونة كبيرة من أجل التوصل لحلول وذلك عبر الوفد الفلسطيني المفاوض وتذليل كل العقبات لعودة أهلنا النازحين”، مؤكدا الالتزام بما يتم الاتفاق عليه.