بالتهليل والتكبير.. استقبال العائدين إلى شمال غزة والأناشيد تعلو وسط فرحة غامرة (شاهد)
“كأنه يوم عيد”
في مشهد مؤثر يعكس صمود الشعب الفلسطيني، استُقبل العائدون إلى شمال قطاع غزة بتهليل وتكبير حار من قبل الأهالي، الذين تجمعوا على تلة مشرفة على شارع الرشيد، مرحبين بالعائلات العائدة بعد أشهر طويلة من النزوح والمعاناة.
تكبيرات من الشمال
وردد المستقبلون “الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله”، معبرين عن فرحتهم الغامرة بعودة الأحبة رغم الدمار الواسع الذي طال المناطق السكنية جراء العدوان الإسرائيلي.
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وتتوالى مشاهد العودة إلى شمال غزة “كأنه يوم عيد”، وفق تعبير الأهالي، مرددين الأغاني والأهازيج وسط فرحة غامرة على طول الطريق.
وجاءت هذه العودة ضمن اليوم التاسع من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث عبرت العائلات من الجنوب إلى الشمال سيرًا على الأقدام والمركبات، وسط أجواء اختلطت فيها مشاعر الفرح والدموع، فيما لا تزال التحديات قائمة أمام العائدين، مع تواصل الجهود الإنسانية لإعادة تأهيل المناطق المدمرة وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وأتت عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى غزة والشمال، عبر نقطتين من محور نتساريم الذي أنشأه الجيش الإسرائيلي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وسط القطاع.
النقطة الأولى، هي شارع الرشيد الساحلي حيث خٌصص وفق اتفاق وقف إطلاق النار لعودة النازحين مشيا على الأقدام إلى مدينة غزة.
أما النقطة الثانية فتتمثل بشارع صلاح الدين حيث خُصص لمرور المركبات بعد خضوعها لتفتيش أمني بجهاز أشعة سينية (X-RAY)، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.