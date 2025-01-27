بالحبال.. هكذا تصرفت نازحة حتى لا تفقد أطفالها خلال الزحام في رحلة العودة إلى شمالي غزة (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر مشهدا غريبا خلال عودة النازحين إلى منازلهم في شمالي قطاع غزة، اليوم الاثنين.

وقامت إحدى النازحات، وتدعى “أم محمد”، بربط نفسها مع أطفالها الثلاثة بحبل خشية أن تفقدهم بسبب الزحام الشديد خلال الرحلة.

وقالت أم محمد للجزيرة مباشر إنها لم تكتف بذلك، بل كتبت ورقة باسم كل طفل ورقم هاتفها داخل الحقيبة التي يحملها لتسهيل التواصل معها في حالة ضياعهم.

وأضافت أنها اضطرت إلى ذلك بسبب الأعداد الكبيرة التي تعود إلى شمالي القطاع، خاصة أن الرحلة تمتد لمسافات طويلة.

وبدأ آلاف النازحين في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، العودة إلى مدينة غزة وشمالي القطاع، عبر شارع الرشيد المحاذي لساحل البحر في رحلة يبلغ طولها نحو 7 كيلومترات.