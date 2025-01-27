بالدفوف والأهازيج.. أطفال ينشدون “بلدي الغالية الحلوة” أثناء دخولهم إلى شمال غزة (فيديو)

في أجواء من الفرح الغامر تحرّكت، اليوم الاثنين، حشود النازحين من جنوب ووسط قطاع غزة إلى شماله.

وعبّر كل من أهل غزة عن فرحته بالعودة بطريقته الخاصة، ومن هؤلاء مجموعة من الأطفال الذين حملوا الدفوف وضربوها وهم يرددون الأهازيج.

وبينما هم يحثون الخطى سيرا على الأقدام عبر شارع الرشيد، نحو الشمال، ردد الأطفال في براءة وسعادة غامرة هذه الكلمات:

بلدي الغالية الحلوة يا غزة.. أرض المجد وأرض العزة. بلدي الغالية الحلوة يا غزة بلدي.. غزة يا غزة بلدي يا بلدي.. غزة يا غزة

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن هجّرهم جيش الاحتلال قسرًا من منازلهم جراء الحرب.

ومساء الأحد، أعلنت قطر تفاهمات جديدة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتم بموجبها عودة نازحي قطاع غزة بدءًا من صباح الاثنين، مقابل تسليم الأسيرة أربيل يهود وآخرين خلال الأيام المقبلة.