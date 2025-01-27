برفقة الجيش اللبناني.. أهالي قرى الجنوب يواصلون العودة إلى قراهم (فيديو)

استشهد شخصان وأصيب 17 آخرون، جنوبي لبنان بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي مع مواصلة أهالي القرى الجنوبية لليوم الثاني على التوالي، محاولة الدخول إلى قرى حدودية في الجنوب التي ما زالت تحتلها إسرائيل، منتهكة بذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك غداة استشهاد 24 شخصا وإصابة العشرات بجروح بظروف مشابهة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين بأن “اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى استشهاد شخصين وإصابة 17”.

وواصل أهالي جنوب لبنان العودة إلى قراهم لليوم الثاني على التوالي، يتقدمهم الجيش اللبناني، ودخلوا إلى بلدتي حولا وعيترون.

في المقابل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه أفراد الجيش اللبناني غربي بلدة ميس الجبل الجنوبية، كما أطلقت النار اتجاه الأهالي في بلدة الضهيرة الجنوبية.

وظهر اليوم الاثنين، دخل أهالي بلدة حولا في جنوب لبنان إلى البلدة بعد انتشار الجيش اللبناني في عدد من أحيائها، حسب ما أعلنته “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

كما دخل الجيش اللبناني بلدة عيترون في جنوب لبنان برفقة أهالي البلدة.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أطلقت قوات الاحتلال النار اتجاه أفراد الجيش المتمركزين في منطقة المفيلحة غربي بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات. كما أطلقت النار اتجاه الأهالي في بلدة الضهيرة الحدودية في جنوب لبنان لتخويفهم.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنبلة من طائرة مسيَّرة على فريق الأشغال التابع لبلدية بني حيان أثناء عملهم على فتح الطريق وتعبيده عند مدخل البلدة، وقد نجا الجميع بأعجوبة. كما ألقت الطائرة قنبلة على فريق الأشغال في البلدة قرب النادي الثقافي دون وقوع إصابات، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وصباح الاثنين، وصلت تعزيزات للجيش اللبناني إلى مشارف بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، تمهيدًا لدخولها والبدء بالانتشار فيها، وتجمَّع المواطنين اللبنانيون عند مداخل البلدة لدخولها مع الجيش اللبناني.

وتقدَّم الجيش اللبناني مواكب العائدين إلى بلدة ميس الجبل حيث من المنتظر أن تنسحب القوات الإسرائيلية التي ما زالت تطلق النار من البلدة.

وكان المواطنون اللبنانيون قد توجهوا، أمس الأحد، للعودة إلى قراهم المحتلة في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المواطنين خلال محاولتهم دخول بلداتهم.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان الاثنين، بأن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية الأحد بلغت 24 شهيدا بينهم 6 نساء، و134 جريحًا بينهم 14 امرأة و12 طفلا.

وواكبت وحدات من الجيش اللبناني، أمس الأحد، دخول المواطنين إلى بلدات عيتا الشعب وبنت جبيل ودير سريان وعدشيت القصير والطيبة والقنطرة ومرجعيون في جنوب البلاد، إضافة إلى مناطق حدودية أخرى، رغم رفض القوات الإسرائيلية الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبات عدد من الأهالي ليلتهم على ركام منازلهم في عدد من البلدات التي دخلوها أمس، مع انتشار الجيش اللبناني.