بعد استشهاد زوجته وابنته.. الاحتلال يقتل سليمان أبو شباب في رفح ويمحو أسرته من السجلات (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول جثمان الشهيد سليمان أبو شباب إلى مجمع ناصر الطبي إثر استهدافه من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب ميدان الشهداء وسط مدينة رفح بجنوب القطاع، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مسعفون فلسطينيون إن شابا فلسطينيا استشهد جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال قرب الكراج الشرقي وسط مدينة رفح.

ويتعمد جيش الاحتلال يوميا إطلاق النار على النازحين العائدين إلى منازلهم ومناطقهم السكنية في مدينة رفح، رغم وجودها في المناطق الآمنة التي سمح لهم بالعودة إليها.

ووفق مراسلنا، كانت زوجة الشهيد أبو شباب قد استشهدت هي وابنتهما جراء قصف الاحتلال لأحد المنازل.

وباستشهاد سليمان، برصاص الاحتلال تكون هذه العائلة قد تم مسحها من السجلات المدنية الفلسطينية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وسيستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي مطلق، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.