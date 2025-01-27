حكومة غزة تحذر النازحين الراغبين في العودة لشمال القطاع من “غدر” الاحتلال

حذرت حكومة غزة، النازحين الفلسطينيين الراغبين في العودة لشمال القطاع من “غدر” الاحتلال الإسرائيلي بخصوص موعد العودة.

وشددت حكومة غزة في بيان، اليوم الأحد، على أنه يجب على النازحين أن يأخذوا المعلومات الخاصة بموعد العودة للشمال من المصادر الرسمية فقط، وليس وسائل الإعلام الإسرائيلي، وذلك “حفاظًا على سلامة المواطنين”.

وطالبت الحكومة الشعب بأن “يتحلى بروح المسؤولية وأقصى درجات الحيطة والحذر والانضباط، وعدم الانجرار خلف أي معلومات غير رسمية قد تُشكّل خطراً على حياة الناس”، مؤكدة أن الأجهزة الحكومية تتابع ترتيب عودة النازحين وضمان سلامة الطرق والممرات.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أنها تتابع الترتيبات الجارية للسماح بعودة النازحين إلى بيوتهم في محافظي غزة وشمال غزة.

وقالت إنه في حال إتمام الإجراءات النهاية وتحديد الموعد، سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

وفي وقت سابق، ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة إلى شمال القطاع، بالإفراج عن الأسيرة أربيل يهود، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وخلال الساعات الماضية تصاعدت قضية عودة الفلسطينيين النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة، وقام جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص على نازحين بالقرب من محور نتساريم، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قد قالت في بيان إنها تتابع مع الوسطاء منع الاحتلال عودة النازحين إلى الشمال، والذي يمثل مخالفة وخرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.