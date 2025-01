حكومة غزة تكشف ما يحتاج إليه القطاع الآن مع عودة السكان إلى الشمال.. والأونروا: هم بحاجة لكل شيء

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيانين منفصلين، نُشرا اليوم الاثنين، على حسابه على منصة تليغرام، أن أكثر من 5,500 موظف حكومي يعملون في هذه الأثناء على تسهيل عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، من جميع الأجهزة والوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال المكتب الإعلامي، في بيانه الثاني، “شعبنا الفلسطيني بمحافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135,000 خيمة وكرفان الآن وبشكل فوري وعاجل حيث بلغت نسبة الدمار الذي نفّذه جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بالمحافظتين أكثر من 90%، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية إلى فتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء شعبنا الفلسطيني الكريم”.

من ناحيته، ذكر برنامج الغذاء العالمي، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى وجود أكثر من 2 مليون شخص بلا مأوى، وبدون دخل، وأنهم يعتمدون بشكل كامل على المساعدات التي يقدمها البرنامج الغذائي، وأكدت إدارة البرنامج التزامها بدعم الأشخاص المحتاجين بالمساعدات الغذائية المنقذة للحياة.

وفي منشور على حسابها على منصة إكس، ذكرت الأونروا أن “الآلاف من النازحين يواصلون منذ ساعات الصباح الباكر عودتهم إلى مناطق شمال غزة التي نزحوا منها. يسيرون على الأقدام، حاملين القليل مما تمكنوا من نقله في رحلة العودة. لقد فقدوا كل شيء، وهم بحاجة إلى كل شيء”.

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه في تسهيل الإجراءات، حتى يتمكن المزيد من الشاحنات التجارية من دخول غزة.

وفي منشور على منصة إكس، ذكرت الأونروا أنه “بينما تنشغل فرق الأونروا بإحضار وتوزيع المساعدات، تسعى مشاريع القوانين في البرلمان الإسرائيلي إلى منع الأونروا من العمل في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية بعد 29 يناير، ستكون العواقب كارثية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين”.

“What needs to happen is for the #ceasefire to hold, for more commercial trucks to come into Gaza,” UNRWA Director of Communications @JulietteTouma tells @BBCnews.

While UNRWA teams are busy bringing and distributing aid, Israeli Parliament bills seek to ban UNRWA from operating… pic.twitter.com/YCb76leOtd

— UNRWA (@UNRWA) January 27, 2025